Fueron lluvias ´mata polvo´

Lluvias muy dispersas de las llamadas ´mata polvo´, fueron las que llegaron a algunos ejidos de Reynosa y no ayudan a salir de la crítica situación por la que atraviesan varios campesinos. "Hay re siembras que no generaron nacimiento de la planta de sorgo porque no había suficiente humedad al momento de tirar la semilla al surco y por si esto fuera poco, las pocas siembras que hay, si no llueve a mediados de abril, no podrán resistir los estragos de la sequía que se avecina", dijo el dirigente campesino Marcelino Uresti Marroquín.