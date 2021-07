Frustran a ´Tecatito´ los arbitrajes de Concacaf

"Ahí sí le veo un poquito de frustración, hablando de mí, porque lo comentábamos muchos, del arbitraje; si ellos nos cuidaran un poco más, antes de 3, 4 patadas, o antes de la del ´Chucky´", explicó el "Tecatito" en video conferencia.



"Si él hubiera mostrado una amarilla, o hubiera ido al VAR a ver una jugada o les hubiera dicho algo, ellos se calmaban, intentaban no llegar tarde; el problema es que no hubo eso y ellos agarraron más confianza, entonces termina siendo frustrante para uno porque aquí no tenemos cómo ganar, ni cómo nos ayuden".