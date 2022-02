Frío no causó siniestros en la agricultura

Río Bravo, Tam.- En el ingreso del Frente Frío 28 a la región norte de Tamaulipas, se registraron fuertes vientos asi como un descenso en las temperaturas incluso en algunas áreas de la ribereña la temperatura descendió hasta los – 2 grados centígrados, pero no se llegó a un siniestro agrícola, dijo el gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), Juan Manuel Salinas.

"Pese a que se avistaron algunos congelamientos, hasta el día de hoy los agricultores no han reportado siniestro en sus cultivos en los municipios de Reynosa, Río bravo, Valle hermoso, San Fernando y Méndez, no obstante que las temperaturas no bajaron de cero grados centígrados y los reportes que tenemos es que en algunas áreas bajas se observan las hojas del cultivo de sorgo dañadas en sus puntas no así en sus tallos por lo que se considera que se van a recuperar en un corto plazo ya que se cuenta con humedad suficiente en el suelo aunado a los días con sol que se esperan en el corto plazo".