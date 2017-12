Frenan electrificación de escuela secundaria

Infraestructura no reconocida por el Instituto Tamaulipeco de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), frena la total electrificación de la Secundaria Técnica 92, indicó el director del plantel, Carlos Alberto Banda Rodríguez, quien precisó que recientemente se hizo la preparación para una instalación eléctrica adecuada para el plantel, pero recibió la mala noticia, de que el dictaminador que requiera la CFE para autorizar el contrato, no dará su aval por la infraestructura que no es oficial.

Río Bravo