Francia considera una variante más estricta para los turistas del Reino Unido

El ministro sugirió que Gran Bretaña podría colocarse en una categoría de salud propia, en algún lugar entre las medidas más estrictas que Francia está imponiendo a los visitantes de la India y otros 15 países, y se están preparando requisitos más relajados para los visitantes de la Unión Europea y algunos otros. países.

Sin dar detalles, Le Drian dijo que "medidas de salud que son un poco más fuertes" podrían aplicarse a los turistas británicos.

El ministro indicó que el gobierno de París está observando cómo se desarrolla la situación antes de tomar una decisión.

"Esperamos que la variante pueda controlarse en un país que experimentó fallas reales durante la pandemia", dijo.

"Sin embargo, la llegada de la variante india y el aumento de casos de variante india en el Reino Unido plantean un problema, por lo que estamos atentos a esto (y) en contacto con las autoridades británicas", agregó.

"No será el tratamiento rojo si tenemos que hacerlo. Será un tratamiento intermedio ", dijo el ministro. "Pero no se excluye, esto me viene a la mente debido a los turistas británicos, que tenemos medidas de salud que son un poco más fuertes".

Desde el domingo, Alemania ya comenzó a exigir que las personas que llegan del Reino Unido entren en cuarentena durante 14 días. La decisión anunciada el viernes pasado respondió a la propagación en Gran Bretaña de la variante india.

Bajo las reglas más estrictas, las aerolíneas y otros también solo podrán transportar ciudadanos y residentes alemanes desde Gran Bretaña.