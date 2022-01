Forman filas para su cita en La Raza

"Aquí nos vamos a contagiar por su pésima organización. Nadie da informes. Filas interminables. Alguien que organice", reclamó la usuaria de redes sociales Patricia Hernández.

"Señores, en el Hospital de la Raza, pongan orden. No hay quien organice el acceso al edificio de consulta externa para sacar cita, vean su sana distancia, ya valió".

Otra usuaria, identificada como Frida Cruz, reportó que "está colapsada la entrada al hospital de la Raza". "Es un caos, las fila da la vuelta al edificio, no todos vienen a sacar cita ¿y la sana distancia?", reprochó.

Un derechohabiente más, identificado como Charly Arce, pidió difundir las imágenes.

"Esto es ahorita lunes 10 de enero a las 11:30 AM en el Hospital La Raza, todo un caos para poder ingresar, más de dos horas. Ya adentro es otra fila para poder entrar a la zona de consultorios, pero la fila es eterna, fácil unas cuatro horas para poder entrar.

"Mal muy mal está la organización que la verdad no sé entiende porqué lo están haciendo así. Llegué a las 9 AM son las 11:30 AM, mejor me salí, aparte el riesgo de contagio es muy, pero muy alto. ¡Cómo no piensan en eso!", indicó Arce.

ADVIERTE A LOS DERECHOHABIENTES

Valentina Mendoza, advirtió a los derechohabientes: "Si van a sacar cita en el hospital La Raza vengan preparados y mentalizados para estar todo el día".

Autoridades médicas del Centro Médico Nacional La Raza confirmaron las aglomeraciones, pero no dieron una explicación sobre lo sucedido.

Mejor en línea

- Por la tarde, la dependencia recomendó a los derechohabientes realizar el trámite para gestionar citas en línea mediante el expediente electrónico en el Hospital General de Zona correspondiente

- En caso de que los derechohabientes decidan realizar su trámite de manera presencial, sugirió acudir sólo una persona para evitar aglomeraciones y trabajadores de Atención y Orientación al Derechohabiente, asistentes médicos y sociales repartirán 400 fichas por día, 200 en turno matutino y 200 en vespertino

- "Para dar atención a los derechohabientes que acuden a tramitar sus citas se cuenta con 4 módulos y 16 asistentes médicas para agendarlas", afirmó la dependencia por medio de una tarjeta informativa

- Ante el incremento de contagios por Covid-19, el IMSS recomendó tramitar las cita de manera digital vía expediente electrónico en su HGZ.