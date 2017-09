Fomenta el alcalde convivencia familiar

Valle Hermoso, Tam.

Con una gran participación de la población, se llevó a cabo el Torneo de Pesca Familiar en las instalaciones del Centro Recreativo “El laguito de Valle Hermoso”, organizado por el doctor Daniel Torres Espinoza, Presidente Municipal de esta ciudad.

“Fue una muy buena pesca, se registraron hasta 107 cañas y estuvieron concursando más de 10 peces con un peso superior a 351 gramos, las familias acudieron y creo que se logró el objetivo de fomentar la sana convivencia familiar”, dijo Torres Espinoza.

“La vida no es fácil, no todo lo alcanzas al primer intento y hay que enseñar a los niños a pescar, esto les sirve para ser perseverantes, constantes y disciplinados para mejorar su técnica, no solo estirar la mano”, agregó.

El primer lugar del torneo de pesca familiar fue para Fernando Sáenz, el segundo lugar lo obtuvo Enrique Campos, y el tercer lugar se lo llevó Trinidad Vallela, así mismo se premió al que más peces sacó y a quien logró pescar a la tortuga más grande.

El evento se llevó a cabo el pasado domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y se contó con la presencia de familias vallehermosenses, la licenciada Nadya Pérez de Torres, Presidenta del Sistema DIF Valle Hermoso, la profesora Clara Silvia Jiménez Bringas, directora de Agricultura y Vida Silvestre, el ingeniero Reyes Herrera Martínez, director de Obras Públicas, así como Síndicos y Regidores del Ayuntamiento.