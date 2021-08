Firmes en giras

El español David Bisbal está de número 20, mientras que en la casilla 12 se encuentra el comediante mexicano Franco Escamilla. Y no es el único humorista en la lista. También están Sebastian Maniscalco, en el sexto lugar; el comediante de origen mexicano Gabriel Iglesias, de 16; y el "Royal Comedy Tour", con Sommore, de 19.

Algunos de los temas de Grupo Firme: El amor no fue pa´mi, Yo Ya No Vuelvo Contigo, No Me Haces Bien, Juro por Dios, Decide Tú y La Estoy Pasando Mal, entre otros éxitos para los adoloridos.

En tabla adjunta, las 10 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad.

El promedio de costo por boleto va desde 129 con Billy Joel, 87 de Grupo Firme, hasta el décimo lugar por 69 dólares con Toby Keith.

La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.

En el ´top ten´

- Billy Joel: 4,997,814 DLS

- Grupo Firme: 3,920,240 DLS

- Foo Fighters: 1,591,826 DLS

- String Cheese: 1,255,113 DLS

- James Taylor: 966,393DLS

- S. Maniscalco: 714,073DLS

- STS9: 682,588DLS

- L.A.B.: 519,115 DLS

- Brandi Carlile: 483,339 DLS

- Toby Keith: 378,517DLS