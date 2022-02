Filtran video del baile nupcial de Elba Esther Gordillo y Luis Antonio Lagunas

"You're the first, the last, my everything" de Barry White sonó en el Centro Cultural de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca para el baile nupcial de Elba Esther Gordillo y su abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez.

En redes sociales circula el video de algunos segundos en el que se observa a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bailar el tema de Barry White con Luis Antonio Lagunas mientras que los asistentes los acompañan con aplausos.