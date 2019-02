Filtran primer episodio The Walking Dead

Ciudad de México.

El primer capítulo de la novena temporada de The Walking Dead fue filtrado en una página de Facebook y hasta con subtítulos para que los seguidores de dicha serie de zombies pudieran disfrutarlo.

Este día, la página de Facebook "The Walking Dead and FearTwd- Fans Mexico", que cuenta con más de 6 mil seguidores y más de 5 mil "me gusta", subió el arranque de la segunda mitad de temporada, que se estrena el domingo 10 de enero en Fox+ y AMC, donde hay sorpresa y nuevos enemigos.