Filma video en Cancún

Harry Styles, ex integrante de One Direction, visitó Cancún, Quintana Roo para grabar un video musical, reportó Page Six.

El intérprete de "Sign of the Times" fue visto en la colonia Lombardo Toledano desde el medio día del sábado hasta las primeras horas del domingo.

El tránsito en las zonas aledañas fue restringido.

De acuerdo con vecinos de la zona, el staff de Styles rentó 20 casas para la realización del videoclip.