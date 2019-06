Fijan fecha para juicio de extradición de Julian Assange

Londres, Inglaterra.

El juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, comenzará el 25 de febrero de 2020, según dispuso este viernes una jueza británica.



El periodista australiano, de 47 años, se enfrenta a 18 nuevos cargos, entre ellos por espionaje y publicación de documentos altamente clasificados.



En una breve audiencia preliminar celebrada hoy, Assange defendió que WikiLeaks "no es nada más que un medio de comunicación" y afirmó que está en juego una condena de 175 años.



La vista se celebró un día después de que el Ministro británico de Interior, Sajid Javid, firmara la solicitud de extradición de Estados Unidos.



En representación de la justicia norteamericana, el abogado Ben Brandon, argumentó hoy ante la Corte de magistrados de Westminster, Londres, que el caso de Assange guarda relación con uno de los mayores compromisos de información confidencial en la historia de Estados Unidos.



Washington reclama al ex hacker por haber conspirado para supuestamente interceptar ordenadores del Pentágono.



El pasado mes un gran jurado de Virginia, en EU, presentó 18 nuevos cargos contra el periodista, acusado de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, lo que podría suponerle una condena de hasta 170 años, según el diario The Washington Post.



El pasado 2 de mayo, en una vista judicial preliminar, Assange ya rechazó su entrega a EU al defender su apuesta por un periodismo "que ha protegido a muchas personas".



Un día antes, otro tribunal británico le había condenado a una pena de 50 semanas de cárcel por haber quebrado en 2012 las condiciones de su libertad condicional, luego que en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador de Londres para no ser llevado a Suecia, que le reclamaba por supuestos delitos de agresión sexual.