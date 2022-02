FIFA actúa contra Rusia: Los deja sin competiciones, bandera, himno ni nombre

La Mesa del Consejo del órgano rector del futbol mundial informó que, hasta nuevo aviso, el país no podrá albergar juegos internacionales, disputará los choques con otro nombre y no se utilizará ni la bandera ni el Himno de Rusia en los partidos en los que participe.

La FIFA abundó que los encuentros que la Selección realice deberán ser en una sede neutral y no podrá contar con público en la grada.

Además, los choques tendrá que disputarlos bajo en nombre de Unión de Futbol de Rusia (RFU) y no con el nombre del país que preside Vladimir Putin.

Dichas sanciones fueron realizadas bajo la asesoría de Comité Olímpico Internacional, que en los pasados Juegos Olímpicos castigó a Rusia por un caso masivo de dopaje, por lo que sus deportistas tuvieron que participar representando al Comité Olímpico Ruso y no a Rusia.

"La FIFA desea reiterar su condena del uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión a Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas", se lee en el informe.

MUESTRA EUROPA SU RECHAZO POLONIA NO JUGARÁ ANTE RUSIA

La FIFA se encontró con el rechazo tajante de varios países europeos por no expulsar de inmediato a Rusia de las eliminatorias de la Copa Mundial, inclinándose el domingo por ordenar al país jugar sin himno y la bandera en territorio neutral bajo el nombre de su federación.

En protesta contra la respuesta de la FIFA a la invasión de Rusia a Ucrania, Polonia reiteró que no enfrentará al país en un repechaje de las eliminatorias europeas que debe jugarse el 24 de marzo. "La decisión tomada por la FIFA hoy es totalmente inaceptable", tuiteó el presidente de la federación polaca, Cezary Kulesza. "No nos interesa participar en este juego de apariencias. Nuestra posición sigue intacta: la Selección Nacional de Polonia NO JUGARÁ con Rusia, sin importar el nombre del equipo".