¡FIESTA DE JONRONES!

Washington, E.U.

De pronto, con el Juego de Estrellas empatado a dos anotaciones en el séptimo inning, en la tribuna se escucharon los aplausos y los abucheos, sin que ninguna acción se estuviera realizando en el diamante.

La razón: el infilder Manny Machado fue transferido a los Dodgers de Los Ángeles para el resto de la temporada, lo que levantó a los aficionados que antes de la noticia permanecían en sus asientos estáticos en un clásico de media temporada que gracias a los jonrones y las noticias satélites, tendrá algunas memorias para la historia.

El Home Run Derby del lunes por la noche, continuó este martes con seis vuela cercas que ganó la Liga Americana 5-3 sobre la Liga Nacional en la edición 89 del Juego de Estrellas.

En la parte alta del octavo rollo con la pizarra 2-2, Jean Segura de los Mariners de Seattle disparó un jonrón de tres carreras que aterrizó en el jardín central.

La novena del viejo circuito reaccionó con otro bambinazo, en esta ocasión de Christian Yelich.

Antes del playball, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred declaró que no hay problemas para que el cerrador mexicano de los Blue Jays de Toronto, Roberto Osuna vuelva de su suspensión por violencia doméstica en lo que se resuelve el cargo legal.

Osuna accedió a una suspensión hasta el 4 de agosto en apego a la política de violencia doméstica de Grandes Ligas. No ha lanzado desde el 6 de mayo, dos días antes de que fuera suspendido por su acusación de agresión en Toronto.

"Si, de hecho, la aplicación de la política resulta en que Roberto vuelva a trabajar después de una muy prolongada suspensión mientras sigue sin resolverse el proceso penal, puedo estar en paz con ese resultado, debido a la política que negociamos", dijo Manfred, durante el Juego de Estrellas. "No puedes tomar todos los beneficios de esa política y luego decir, vamos, no me gusta como resultó este caso y por lo tanto haré algo más".

Osuna terminará perdiéndose 89 días, lo que le costará alrededor de 2,54 millones de su salario anual de 5,3 millones de dólares. Participará en una evaluación extensa y confidencial y en un programa de tratamiento supervisado por el consejo adjunto de MLB y el sindicato de peloteros ligamayoristas.

Osuna tuvo su segunda aparición en Ligas Menores el martes, ponchando a un enemigo en una entrada en blanco en el equipo de Clase-A Dunedin ante Florida en la Liga Estatal de Florida. El viernes permitió un hit en un inning por los Azulejos de la Liga de la Costa del Golfo ante los Yankees del Este de la Liga de la Costa del Golfo.

Por otro lado, Manfred señaló Grandes Ligas quiere discutir ampliamente con los jugadores la posibilidad de cambiar reglas para combatir la disminución en la ofensiva y la duración de los juegos, una iniciativa que es muy posible que encuentre una fuerte resistencia en el sindicato de peloteros que sigue molesto por el declive en los contratos de agentes libres, lo que incremente aún más la posibilidad de un paro laboral al finalizar la campaña de 2021.

De esta forma concluyó una edición del Juego de Estrellas que será recordado por la llegada Machado llegó a Dodgers.