Fiel hasta la muerte: Para darle el último adiós, la perra de Emiliano Sala acudió a su funeral

Como no podía ser de otra forma, el emotivo gesto de Nala desencadenó una oleada de reacciones en las redes sociales, incluidos cientos de condolencias a la familia del fallecido y pedidos de no abandonar a la mascota. Romina, hermana de Sala, aseguró en una entrevista a The Sun que ella cuidará de Nala.

Noticia Relacionada Someterán a consulta pública reglamento municipal

Nadie mas fieles que ellos, Nala, la perra de Emiliano Sala, esperó durante horas en la puerta del velatorio. Amor eterno. ???????? pic.twitter.com/XdwWYAidYF — MarcosNavarro (@EMarcosN) 17 de febrero de 2019

El deportista desapareció el pasado 21 de enero al estrellarse en el canal de la Mancha la avioneta en la que viajaba de Nantes a Cardiff. Tras más de dos semanas de búsqueda, la Policía del condado inglés de Dorset (Reino Unido) confirmó que el cuerpo encontrado hundido era el de Emiliano Sana. Los restos del fallecido fueron trasladados a su provincia natal para su posterior cremación.