Ficha EU a Sandoval y a un magistrado

Washington, D.C.

Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit (2011-2017), fue incluido en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos acusado de corrupción y recibir sobornos del narcotráfico.

El priísta entró en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en una acción coordinada entre los gobiernos estadounidenses y mexicano en su lucha contra la corrupción.

El exgobernador de Nayarit, en medio de varias investigaciones en México, se habría apropiado de forma ilegal de varios activos estatales y recibido sobornos de cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de protección e información, así como de la organización de los Beltrán Leyva y Los Flores.

"Sandoval Castañeda ha participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG", apuntó el comunicado del gobierno de EU.

En la trama corrupta de Sandoval Castañeda también estaban su mujer y sus dos hijos.

También fue designado por la OFAC el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por sus acciones en nombre de CJNG y "Los Cuinis": aceptó sobornos de estos cárteles, con quienes trabajaba muy de cerca, a cambio de decisiones judiciales favorables a los grupos narcotraficantes y sus miembros.

"Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecieron despiadadamente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea aceptando sobornos de cárteles narcotraficantes o involucrándose en gran variedad de actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos enfrentarán serias consecuencias, incluyendo ser cortados del sistema financiero de los EU", sentenció Sigar Mandelker, subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EU.

Mandelker agradeció la cooperación y el trabajo de las autoridades mexicanas en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, y advirtió que el Tesoro "no dudará" en sancionar funcionarios o ex funcionarios y sus redes "cuya corrupción haya desestabilizado el sistema financiero o las instituciones democráticas".

La acción del Tesoro también incluyó a media docena de individuos y un número parecido de empresas que facilitan los sobornos, lavan dinero o realizan otras actividades criminales de cárteles como "Los Cuinis" o "CJNG". Entre ellos está Gonzalo "El Sapo" Mendoza Gaytán, un alto rango del CJNG responsable de "secuestros y numerosos asesinatos" y que, según las autoridades de EU, controla Puerto Vallarta y la "plaza" de Jalisco.

Todas las propiedades e intereses de Sandoval y el resto de designados en Estados Unidos quedan congelados automáticamente, y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense tener ningún tipo de relación transaccional con ellos.

Rechaza el exgobernador acusaciones





>Ayer por la tarde, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, rechazó las acusaciones que se le imputan e informó que está a disposición de las autoridades correspondientes para entregar la información que se requiera.

>Por medio de su cuenta de Twitter, Sandoval Castañeda afirmó que sus acciones como gobernador de Nayarit siempre fue apegado a la ley y trabajó de manera correcta.

>"Me han informado que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos me incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. >Por lo que me pongo a disposición de las autoridades correspondientes con la información que se requiera.

>Cada autoridad que nos ha requerido información sobre diferentes temas, se ha encontrado con datos veraces que demuestran con transparencia y hechos positivos que en mi persona, como servidor público hice un gobierno apegado a la ley", escribió.