FIA pone condiciones a pilotos rusos

"No haré ninguna declaración o comentario, tomaré ninguna acción o me comportaré de una manera perjudicial para los intereses de la FIA, o cualquier competición y/o el automovilismo en general. En particular, no expresaré ningún apoyo (directo o indirecto) a las actividades rusas y/o bielorrusas con respecto a Ucrania.

"Reconozco el firme compromiso asumido por la FIA de solidarizarse con el pueblo de Ucrania, la Federación de Automóviles de Ucrania y todos los que sufren como resultado del conflicto en curso. No mostraré ningún símbolo, color o bandera nacional de Rusia/Bielorrusia públicamente o a través de las redes sociales", se puede leer en la carta compromiso que deberán firmar los conductores Nikita Mazepin de Fórmula Uno, Robert Shwartzman como piloto de reserva de Ferrari y Alexander Smolyar en Fórmula 3.