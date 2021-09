FGJ investiga causa de muerte de investigador en CU que apareció en un recipiente con hielo seco

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 16 .- De igual manera, precisó que aunque el cuerpo estaba dentro de un recipiente que contenía hielo seco, el lugar donde se encontró no era un cuarto frío. Al cadáver no se le apreciaron huellas de violencia y a decir de sus familiares y amigos, no tenía problemas con nadie.

Parte de las indagatorias busca determinar cómo fue que el cadáver quedó dentro del recipiente que contenía hielo seco y se el incidente se trató de un accidente, es decir; que la víctima identificado como, Alfredo Torres de 49 años, cayera, se golpeara la cabeza y así terminara en el lugar donde lo encontraron o si hubo otra persona que posiblemente lo agredió.