Festival de Venecia 2021. Dos mujeres se llevan los máximos premios

El premio a la Mejor dirección también fue para una mujer , Jane Campion y su "Power of the Dog ". Jane Campion fue la primera mujer en ganar una Palma de Oro en la historia del festival galo y ahora también tiene un león alado. Muy importante es destacar también, el tema de la cinta a la que el Jurado presidido por Bong Joon-Ho , decidió premiar con el máximo reconocimiento. Y es que es un filme que habla del aborto con una cercanía e imágenes nunca antes vistas en los tantos filmes que han hablado de esto. Por ello, aclaró Bong, fue una decisión unánime. "Este filme nos emocionó mucho desde el primer momento en el que lo vimos y no dudamos en que tenía que ser el León de Oro", apuntó el director que en esta misión estuvo acompañado por la multi premiada directora Chloé Zhao (" Nomadland "), Saverio Costanza, Virginie Efira, Cynthia Erivo , Sarah Gadon y Alexander Nanau.

Al recibir este trofeo, Diwan, muy emocionada y conmovida dijo que lo que está sucediendo en el mundo actualmente respecto al aborto fue algo que la motivó a contar la historia de esta mujer, "y cuando hice el filme lo hice con mi corazón, quería que todo el mundo viera el viaje de esta joven y pueda entenderla sin importar si eres hombre o mujer", apuntó.

El Gran Premio del Jurado fue para "The Hand of God", de Paolo Sorrentino, un filme con tintes autobiográficos del director napolitano que emocionó a los italianos y que desde el principio sonaba como favorito.

Muy emocionada, Penélope Cruz recibió la Copa Volpi a la Mejor interpretación convirtiéndose en la primera actriz española en recibir este galardón en Venecia, "gracias Pedro, esto es un premio para ti, gracias por tu presencia, por tu sentido crítico y artístico", fueron algunas de las palabras que Penélope dedicó al director que la ha encumbrado y por cuya interpretación en sus "Madres paralelas" se hizo con el reconocimiento. "También quiero dedicarlo a mi maravilloso marido y a mis hijos. Y a mis dos madres paralelas. Esto va por ellas y por todas las madres en el mundo...", agregó la estrella a quién Javier Bardem aplaudía en el público.

El Premio Especial del Jurado fue para "Il buco", de Michelangelo Frammartino. El mejor guión para Maggie Gyllenhaal por su filme "The Lost Daughter" quien contó lo importante que ha sido Italia en su vida, "aquí descubrí que esperaba a mi segunda hija", además de lo mucho que la impactó el libro de la escritora Elena Ferrante en el que se basa su cinta.

John Arcilla obtuvo la Copa Volpi a Mejor actor por el filme "On The Job: The Missing 8", quién no pudo estar presente para recoger el premio que recibió en su nombre el director Erik Matti y el premio Marcello Mastroiani a un actor emergente fue para Filippo Scotti por su actuación en "The Hand of God".

La pieza chilena "Los huesos", de Cristóbal León y Joaquín Cociña se hizo con el Premio al Mejor Cortometraje.

Uno de los premios más significativos del Festival italiano es el llamado León del futuro Luigi de Laurentiis que otorga a las jóvenes promesas del cine y que está destinado a una opera prima. Este año el ganador fue para "Inmaculat", de Monica Stan y George Chiper-Lillemark.

El máximo premio de la Sección Horizontes en el que concursaban dos cintas mexicanas: "El hoyo en la cerca" (Joaquín del Paso) y "El otro Tom" (Laura Santullo y Rodrigo Plá), se lo llevó "Pilgrims", de Laurynas Bareisa. La mejor historia contada por la Realidad virtual fue para "End of Night", de David Adler. La cinta boliviana, "El gran movimiento", de Kiro Russo, se hizo con el Premio Especial del Jurado de esta sección.

En esta Muestra se entregaron muchos premios honoríficos, los más destacados fueron los Leones de oro a la carrera para Roberto Begnini y Jamie Lee Curtis y el Premio de Cartier Glory to the Filmmaker fue para Sir. Ridley Scott.