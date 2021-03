Festejan PAN y PRD cancelación de Félix

"Al igual que en el futbol, cuando un jugador realiza una falta, se le debe sacar la tarjeta roja y expulsarlo del juego y en el caso de Salgado Macedonio, las irregularidades tanto electorales como las violaciones a la ley y acusaciones por otros delitos como presunta agresión sexual, son un claro indicador de una alerta para las autoridades", destacó.

VIOLADOR REINCIDENTE

"Félix Salgado Macedonio es un violador reincidente de mujeres y de las leyes, está claro que quien no respeta la ley, no respeta nada ni a nadie", denunció. Marko Cortés reiteró su llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que asuma una posición de Jefe de Estado y no de partido, y deje de denostar al árbitro electoral.

"Aceptar la prepotencia y la brutalidad de la reacción oficial nos colocará de rodillas ante una dictadura".