Fernanda Castillo vive crisis amorosa...

En la vida real, la actriz Fernanda Castillo tiene una feliz relación con Erik Hayser. En diciembre pasado nació Liam, su primogénito, y aunque Castillo enfrentó algunos problemas de salud, ahora se encuentra en perfecto estado y haciendo un proyecto de teatro musical que la tiene muy emocionada, aunque sea totalmente lo opuesto a lo que ella es en la vida real: "Siete veces adiós, un musical hecho con el corazón (roto)", un musical cien por ciento mexicano que se centra en el séptimo año de relación de una pareja.

"En el asunto de las relaciones yo estoy viviendo justo el séptimo año pero no estoy viviendo la crisis y por eso le entré a esto pero justo hablábamos Jannette Chao y yo que somos las únicas que tenemos relaciones así de largas en el elenco, la verdad es que estoy disfrutando mucho de mi relación en este momento de la vida y Erick podrá decir que estamos bien, que no estamos pasando por la crisis y espero que no pase en el octavo año (risas)".