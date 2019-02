Familia defiende a Michael Jackson ante nuevo documental

Cd. de México.

La familia de Michael Jackson siempre pensó que algún día reaparecerían las denuncias de que el cantante abusó de menores; por ello no fue tomada por sorpresa por el documental de HBO en el que aparecen dos de sus acusadores.



"Pensé: 'otra vez...'", comentó el hermano mayor de Jackson, Jackie Jackson, sobre el documental Leaving Neverland.



El documental fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance, donde recibió ovaciones de pie, y será transmitido a partir del domingo por televisión.



El filme incluye las denuncias de abusos de Wade Robson y James Safechuck, quienes en el pasado negaron que el cantante los haya molestado y, de hecho, lo apoyaron.



"Se están cumpliendo diez años" de su muerte, señaló Taj Jackson, "recuerdo que hace un año pensé, `esto es demasiado atractivo para la prensa. Van a hacer algo'. Todos salen de sus madrigueras, la misma gente, los mismos personajes que fueron desacreditados a lo largo de los años. Tienen una plataforma desde la cual hablar sobre Michael Jackson".



La familia de Jackson ha criticado por semanas el documental en comunicados, una demanda y en cartas a HBO y al Canal 4 de Gran Bretaña, que también planea transmitir el documental.



Su principal cuestionamiento del documental es que no se habla con familiares ni allegados a Jackson, quien según ellos nunca abusó de un menor.



Los hermanos dicen que es su deber proteger la imagen del intérprete de "Billie Jean".



"Si, lo protegemos, pero al mismo tiempo decimos la verdad, queremos que la gente entienda cuál es la verdad. No entiendo cómo puede ser que un cineasta haga un documental sin hablar conmigo o con otro miembro de la familia que estuvo en Neverland", expresó Marlon Jackson.