Faltan soluciones para la inclusión

Existe una brecha digital entre las empresas del sector de servicios financieros que limita la diversidad de oferta de esos servicios en internet.

"(Está) la concentración financiera en bancos grandes, pero con pocos incentivos para invertir en la inclusión, pero con capacidades tecnológicas.

"Mientras que el resto del sector se encuentra muy fragmentado en numerosas instituciones de diversos tipos, muchas de estas instituciones sí juegan un papel importante en la inclusión financiera, pero también muchas de ellas no prestan servicios digitales por muchas razones, lo que genera una brecha a nivel institucional", dijo Gabriela Zapata, experta en inclusión financiera.

Señaló que cerrar la brecha digital es una oportunidad para brindar servicios y productos financieros relevantes, oportunos y asequibles. La conectividad es otro reto importante para que los servicios financieros digitales crezcan en el País, se requiere de una conectividad estable y segura.

Apuntó que, aunque se ha incrementado la oferta de pagos digitales con la entrada de agregadores de pagos, las fintech y el CoDi, estas soluciones no tienen un impacto considerable en los métodos de pago, pues más del 80 por ciento de las transacciones de 500 pesos o más se realizan en efectivo.

Complica orografía cierre de la brecha

La orografía del País demandaría del uso de tecnología adicional a las redes tradicionales para lograr cerrar la brecha de acceso a internet.

De acuerdo a Alejandro Martínez Varela, presidente de la Sociedad Internet de México A.C. la orografía es un reto para que los operadores puedan conectar con las redes tradicionales a los mexicanos que aún no cuentan con acceso a internet, por lo que tecnologías alternas o empresas como los Wireless Internet Service Provider (WISP) ayudarían a cerrar la brecha.

"Al último millón de mexicanos no lo vamos a conectar con operador, (porque) ningún operador por más que le marquemos en sus reglas de operación que tiene que ir a aquellas zonas donde no hay cobertura, pues simplemente si no hay negocio ni para sostener el desarrollo de la infraestructura pues no lo van a hacer.