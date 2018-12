Falta infraestructura para garantizar canasta básica

Cd. de México.

Villalobos indicó que, si bien existe una red de 34 mil tiendas de Liconsa y Diconsa, que conforman Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), carecen de refrigeradores para almacenar productos perecederos.



Por ello, precisó, en Guerrero se lanzó un programa piloto de traslado que consiste en identificar las rutas más accesibles para llevar los productos a las tiendas.



Entrevistado tras participar en una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Villalobos dijo que la carencia de infraestructura provocará que la canasta básica se constituya principalmente de productos enlatados que de naturales o perecederos.



"¿Cuál es el problema? Nosotros quisiéramos llegar con productos perecederos, más naturales, pero no tenemos infraestructura, no tenemos cadena de frío, no tenemos refrigeradores en las tiendas.



"Entonces, vamos a empezar con aquellos productos que puedan tener mayor vida, aquello que pueda estar enlatado, y de esta forma vamos a estar proveyendo; al final de cuentas, el objetivo es hacerle llegar alimentos de calidad más baratos a la gente que más lo necesita", dijo.

El funcionario federal recordó que la canasta básica será ampliada a 36 productos, entre los cuales se incluirá el atún y la sardina.



"Además, vamos a reconocer las preferencias alimenticias de las diferentes regiones, hay muchos (lugares) que definitivamente no consumen ni van a consumir productos del mar, pero los vamos a seguir promoviendo", indicó.



Agregó que también se establecerá una red de centros de almacenaje de granos y fertilizante en las tiendas de la red.



"Al principio vamos a empezar con productos que no se descompongan o que no tengan necesidad de refrigeración, ese es el primer paso, pero también vamos a establecer, sobre todo donde tengamos capacidad de almacenaje, lugares a través de los cuales vamos a poder acopiar, por ejemplo, grano y fertilizante, y después lo vamos a poder distribuir; ésa es una idea que nos va a permitir hacer llegar productos más económicos", refirió.