Falta ´histórica´ de un cronista. Cuna de eventos de alcance nacional

Camargo, Tam- Desde hace más de un año Camargo se encuentra sin cronista, lo que causa indignación entre un sector de la población, pues el municipio es uno de los lugares con más historia en el territorio tamaulipeco.

Camargo se destacó por numerosos sucesos entre los cuales destacan la heroica batalla de Santa Gertrudis, la marcha de la rebelión indígena, el plan de la loba e inclusive en la localidad inició la rebelión contra el gobierno de Porfirio Díaz.

A sabiendas de la historia de Camargo y el gran impacto histórico a nivel nacional, las autoridades competentes simplemente se hacen de la "vista gorda" y prefieren no cubrir la vacante, y no precisamente por algo político, sino que obviamente la historia y las raíces de los camarguenses no es de importancia para el actual gobierno local (prefieren fijar sus intereses en otras cosas que los beneficien a ellos, no a la historia local).

Para no caer en especulaciones EL MAÑANA decidió acudir al Museo de Historia, en donde se entrevistó al antropólogo y filósofo en letras Víctor Sáenz Ramírez, acerca de porqué es importante que el municipio cuente con un cronista.

Se le preguntó a Sáenz Ramírez que si él sabía porqué el gobierno local decidió no designar un cronista para el municipio, pero aseguró desconocer del asunto.

Sin embargo durante la entrevista se le preguntó también qué importancia tiene un cronista en una localidad con tanta historia como lo es Camargo.

El también titular del Archivo Histórico municipal dijo que "un historiador no solo debe de saber redactar, sino que debe también conocer a grandes rasgos los antiguos acontecimientos, pues para poder nutrir de información a la población debe conocer qué pasó realmente o al menos comprender la historia".

Explicó que el trabajo de un historiador o cronista es registrar los hechos históricos y además darlos a conocer mediante exposiciones o escritos.

Por otra parte cabe mencionar que el gobierno local, debería prestar atención en la importancia de los antiguos sucesos de Camargo y no dejar que se pierda su historia.

Prueba de ello es que desde hace mucho tiempo no se ha hecho en el Museo de Historia una exposición abierta al público que nutra de información importante a la población acerca de los acontecimientos que ocurrieron en el antiguo Camargo.

Por último el entrevistado expresó que es de suma importancia que Camargo cuente con un cronista local, y más cuando es un municipio que tuvo mucha participación en el forjamiento de la historia de México.