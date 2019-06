Falleció músico a los 100 años de edad

Ciudad de México

Dave Bartholomew, compositor, falleció ayer domingo en un hospital de Nueva Orleans, tenía 100 años de edad, reportó Rolling Stone.

La muerte del ex colaborador de Fats Domino y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll fue confirmada por su hijo, Dave Bartholomew Jr.

"Su cuerpo simplemente se rompió. Papá tenía 100 años y seis meses", declaró.

Junto a Fats Domino, el músico compuso temas como "I'm In Love Again", "I'm Walking" y "Whole Lotta Loving".