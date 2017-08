Fallece un indigente en casa abandonada

Laredo, Tx.- Un anglosajón indigente, de 46 años de edad, murió en una casa recién abandonada del centro histórico de Laredo, era un enfermo foráneo en fase terminal, tenía escritos de su puño y letra que daban cuenta de su mal irreversible.

Se trata de un hombre del norte de Estados Unidos, la Policía informó de este que es el quinto fallecido en dos semanas, en circunstancias similares.

Este hallazgo se produjo en la propiedad marcada con el número 1719 de la calle Matamoros, entre las avenidas Santa Cleotilde y Main, en el barrio El Cuatro, dentro del centro histórico de la ciudad.

Se trata de una casa blanca, la cual luce arreglada, pero sin estar habitada, una pareja pasó por el lugar y se percató del olor de un ser muerto, animal o humano, comprobó que era una persona ya las 11:32 de la noche del jueves llamó a la Policía..

Joe Baeza, Vocero de Policía confirmó, dijo que no se pueden dar los datos del hombre, pues no se ha localizado a su familia, pero que no tiene ninguna huella de violencia, por lo que su fallecimiento puede coincidir con sus anotaciones en varias hojas.

Además tenía todas sus pertenencias personales, así que el robo no hubiera sido el móvil de una agresión.

Un hombre de Dallas, Texas, de 61 años de edad, también murió el domingo pasado 6 de agosto, en una bodega abandonada de la cuadra 6 de la calle Matamoros, en el barrio Chacón, junto a las vía del ferrocarril.

Otro hombre, igual enfermo grave, de 42 años, falleció abajo del puente de San Francisco y Lafayette, en el lecho del arroyo Zacate, del barrio Las Cruces, la tarde del 31 de julio.