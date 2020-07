Fallece Ismael Miranda, el pionero de Comisión de Box

El boxeo reynosense despertó este sábado con una lamentable noticia, tras el fallecimiento de Don Ismael Miranda Preciado, un personaje muy respetado que entregó gran parte de su vida para impulsar el deporte de los puños en esta frontera. Su estado de salud se venía complicando en los últimos días y fue en la madrugada de este 4 de julio cuando partió de este mundo a los 75 años de edad.

El señor Miranda nació en Guadalajara, Jalisco, pero desde niño se hizo reynosense. Desde 1974 estuvo ligado al boxeo local, sin duda fue un pionero en el ámbito directivo. Durante muchos años fue miembro de FECOMBOX y también fungió como juez en peleas de Campeonato del Mundo. Presidió la Comisión de Box local en el 2017 para cerrar con broche de oro su trayectoria. Don Ismael siempre sonreía cuando se trataba de box ya que era lo que más disfrutaba, aunque también peleaba cuando la ocasión lo ameritaba.

El licenciado Carlos González Hinojosa, uno de sus entrañables amigos y quien estuvo siempre a su lado en la Comisión de Box Municipal lamentó la noticia y reconoció el legado que dejó Ismael Miranda.

"Él sabía que me gustaba mucho el box, en el 74 él ya era el secretario de la Comisión de box aquí, el presidente en aquel entonces era el contador Héctor Garza Garza y me invitó, él fue el que metió a la mayoría de los integrantes de la Comisión que formamos nosotros, era el decano, definitivamente dejó huella, y van a ver que prepararemos algo para honrarlo", comentó muy consternado el ex presidente de la Comisión.