Fallece fotógrafo de The Beatles

El fotógrafo Robert Freeman, quien creó las portadas de los álbumes Help! y Rubber Soul de The Beatles, falleció a los 82 años de edad.

De acuerdo con NME, Freeman también hizo fotografías para los LPs With The Beatles y Beatles for Sale, además de que trabajó en las secuencias de las películas Help! y A Hard Day´s Night.

Paul McCartney escribió una carta para el fotógrafo y la compartió a través de su blog; en el texto, se refirió a Freeman como una persona maravillosa, además de asegurar que fue uno de los fotógrafos favoritos del cuarteto de Liverpool.

"El querido Robert Freeman ha fallecido. Fue uno de nuestros fotógrafos durante los años de The Beatles, quien creó algunas de nuestras portadas de álbumes más icónicas.

MUY ORIGINAL

"Además de ser un gran profesional, era imaginativo y un verdadero creador original", describió el músico.

El ex bajista compartió algunas anécdotas sobre las fotografías más recordadas del artista.

"Su práctica habitual era usar un proyector de diapositivas y proyectar las fotos que había tomado en un trozo de cartón blanco del tamaño exacto del álbum, lo que nos daba una idea precisa de cómo se vería el producto terminado", reveló McCartney.

Freeman había sufrido un derrame cerebral en 2014 y su familia vendió un retrato que le hizo a John Lennon para cubrir sus gastos médicos.

Además de trabajar con The Beatles, el fotógrafo colaboró con otros intérpretes como John Coltrane.