Fallece de un infarto

El actor, quien se hizo famoso al participar en programas como "XHDerbez" y "Derbez en cuando", de Eugenio Derbez, contrajo Covid-19 hace unas semanas.

Sammy Pérez fue intubado por las complicaciones que el coronavirus ocasiona y una lesión renal mermó su salud aún más. Además, la cuenta por la hospitalización del comediante ascendía a más de 500 mil pesos.

Sammy Pérez, un comediante involuntario

LLEGA A HOLLYWOOD

Sammy, de 55 años, era diabético e inició su carrera artística como un extra en los foros, pero llegó hasta Hollywood cuando participó en la película "No se aceptan devoluciones" de Derbez.

A pesar de que Sammy empezó como extra con Chespirito, siguió en el calabozo junto a Jorge "El Burro" Van Rankin y Esteban Arce, el actor cobró verdadera fama al participar en los programas de Derbez.

Sin embargo, el humor de Sammy era involuntario pues él tenía problemas de lenguaje y tartamudeaba, por lo que Derbez creó la sección "Entrevista involuntaria", en donde Sammy y Miguel Luis intentaban hacer una entrevista.

Quizá por ello es que en las redes sociales le reclamaron a Eugenio Derbez que su apoyo para Sammy cuando enfermó de coronavirus. Tanto el padre de Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana Derbez como el representante señalaron que Eugenio sí estuvo en contacto por la salud de Sammy.

"El apoyo se da, no se cacarea", respondió hace unos días Derbez ante el hate en redes sociales.

Pero que utilizaran el humor involuntario de Sammy fue mal visto desde hace varios años, por ejemplo cuando Galilea Montijo y Roxana Castellanos fueron criticadas por un skech.

LO DESPIDE SU AMIGO

Como una alma buena, fue como el actor y productor Eugenio Derbez definió a Sammy Pérez, con quien trabajó en diversos proyectos como "Derbez en cuando" y "XHDRBZ".

"Estoy en verdad muy triste, para mí era una persona muy especial, no era sólo un compañero de trabajo era un gran amigo, yo lo quería mucho, tenía una relación muy fuerte y muy buena fuera del trabajo", dijo Eugenio Derbez durante una entrevista con el programa "Hoy".

El también comediante compartió que era tal su amistad, que cuando él aun vivía en México, Sammy era un invitado habitual en las fiestas familiares como los cumpleaños.

"Era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí. Me duele porque era un hombre bueno, era una alma buena, era un gran ser humano; hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos nos comunicaron que había fallecido y aquí estamos".

Derbez explicó que ha estado en contacto con Daniel y Jessica Pérez, sobrinos de Sammy, quienes están teniendo problemas para saldar la cuenta del hospital, la cual asciende a una cantidad de alrededor de millón y medio de pesos.

"Sammy era un hombre que brillaba donde lo pusieran, era una alma buena, era un ser de luz. Me acuerdo que cuando yo estaba grabando la escena con Sammy, la gente de la película me decía ´¿qué estás haciendo?´, no entendían porque era una manera muy diferente de filmar a Sammy, hasta que lo vieron ya editado fue como entendieron".

Momentos después de esta entrevista el actor subió un emotivo mensaje a sus redes sociales, a manera de despedida de su gran amigo.