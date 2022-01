Fallece cantante de The Ronettes

Veronica Yvette Bennett, nombre original de Ronnie, nació el 10 de agosto de 1943 en Manhattan, Nueva York. Junto a su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley conformó The Ronettes, trío musical que tuvo diversos hits en las listas de popularidad, en parte gracias al trabajo del productor musical Phil Spector, con quien se casó en 1968 y con quien sufrió diversos abusos físicos y psicológicos.

"Be My Baby" y "Walking in the Rain" fueron dos de los mayores éxitos de The Ronettes, lo que les llevó a ser teloneras de The Beatles en Estados Unidos y Canadá.