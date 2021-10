Falla el servicio de agua potable

"Es un problema muy serio para nosotros, no podemos hacer uso de regaderas, el agua no sube ni siquiera al depósito del baño y ni hablar de la lavadora o el fregadero de los trastes o lavamanos, no entendemos que es lo que pasa, pues tal vez algunos días es comprensible por mantenimiento o reparaciones en las bombas, pero ya tres semanas es mucho tiempo y con este calor no se puede dar uno un baño como debe ser, pues tenemos que limitarnos el agua para que alcance", dijeron.

Señalaron que se atreven a quejarse porque son muy puntuales en el pago de su servicio, pero consideran injusto que además de pagar en la Jaom tengan que estar comprando agua aparte, entre otros gastos como el pago de lavandería, además de que con las altas temperaturas el consumo del liquido vital se incrementa, destacaron que no han recibido explicación de la razón del problema ni alguna fecha tentativa en la que este se vaya a resolver.

Escasea el agua en colonia Ampliación Benito Juárez.