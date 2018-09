Falla canaleta para desagües

Valle Hermoso, Tam.

La canaleta que se construyó con el propósito de desaguar la brecha 122 desde la calle Juárez hasta la carretera 82, no funcionó y a poco mas de siete meses de haber sido construida, muestra ya las ineficiencias en los trabajos.

Ayer, vecinos del sector antes mencionado, en donde se ubican cuatro colonias, aseguraban que el agua de lluvia que cayó desde el pasado martes en la madrugada, se mantenía estancada, dando un problema para los habitantes de ese lugar.

"Como si no hubiera pendiente, el agua no se va, queda como un pequeño canal saturado de agua, además el tubo que pusieron en la calle Juárez, esta completamente tapado y no le han dado mantenimiento", dijo Rubén Ríos, vecino del sector.

Cabe señalar que la obra fue realizada por el departamento de Obras Púbicas Municipal con recursos propios del mismo gobierno local, en donde se suponía le daría una solución al problema de encharcamiento desde la calle Juárez, hasta la carretera 82, en donde existe un registró de drenaje pluvial.