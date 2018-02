Falla cajero y le da miles de más... pero el banco la demanda

Kansas, Estados Unidos.- Una mujer de Kansas enfrenta una demanda costosa después de que un banco la acusó de hacer docenas de retiros de un cajero automático defectuoso que estaba entregando billetes de 100 dólares en lugar de billetes de 5 dólares, según autoridades locales.



El Central National Bank en Wichita afirmó en una demanda el 22 de enero que Christina C. Ochoa sabía que el cajero automático no funcionaba correctamente y lo utilizó para recibir la mayor cantidad de dinero posible, se informó en el diario The Wichita Eagle.



Según los informes, Ochoa realizó más de 50 retiros durante cinco días a mediados de enero, varios de los cuales se realizaron a mitad de la noche, revelaron documentos obtenidos por The Eagle.



El banco requiere que pague 11 mil 607 dólares más intereses, dijo la fuente.



La demanda también nombra a la madre de Ochoa, Christy, ya que, según los informes, llevó a su hija al banco.



"La primera vez que el cajero automático dispensó más dinero del que debía Christina tenía el deber de devolver los fondos excedentes al banco. No sólo dejaron de hacerlo, sino que capitalizaron la situación realizando una serie de retiros estructurados", argumentó el banco.



El banco afirma que, en lugar de los mil 485 dólares que Christina debería haber recibido, recibió 14 mil 120.



El Wichita Eagle habló con las mujeres quienes dijeron que no hicieron nada malo.



Christy Ochoa dijo que su hija nunca obtuvo recibos más grandes y que éstos son prueba de sus transacciones.



Christy afirmó que su hija hizo muchas transacciones en el corto período de tiempo porque quería suficientes billetes de 5 dólares para crear un pastel de dinero como regalo para alguien.



"No puede escribir el número de cincos que quiere en el cajero automático, por eso hicimos varias transacciones", dijo Christy.



También dijo que su hija tuvo que usar el cajero automático porque el banco estaba cerrado.