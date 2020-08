Facilitan a FGR asegurar casa

CIUDAD DE MÉXICO

El Tercer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México resolvió que es inválida la medida precautoria dictada el 28 de mayo de 2019 por la FGR sobre la residencia, al carecer de motivación, fundamentación y congruencia. Así lo establecieron por unanimidad los tres magistrados del colegiado, porque el acuerdo de aseguramiento de la FGR sólo incluye la casa del ex director de Pemex y no su menaje, sin embargo, colocó por igual los cintillos dentro y fuera de la misma. El tribunal modificó la sentencia de primera instancia dictada por la juez federal Luz María Ortega Tlapa, quien había otorgado la protección de la justicia al ex funcionario para que su residencia quedara a disposición de un juzgado de control y éste decidiera su autorizaba la medida precautoria. Sin embargo, el colegiado estableció que no es necesario que la FGR solicite una orden judicial para asegurar la casa ubicada en Ladera número 20, interior 11, en el conjunto residencial La Retama, colonia Lomas de Bezares, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. "En un primer momento, se propone modificar las consideraciones de la juez de Distrito, en el sentido de que no es necesario el control judicial previo para decretar el aseguramiento de bienes inmuebles durante la investigación", planteó el magistrado proyectista Miguel Ángel Medécigo Rodríguez.

Los magistrados Ricardo Ojeda Bohórquez y Humberto Román Franco apoyaron sin discusión el proyecto de sentencia presentado por el ponente, en todos sus términos. Medécigo señaló en su ponencia que la sentencia de primera instancia, que ordenaba pedir el aseguramiento a un juez, citaba un precepto legal que ya era inaplicable porque había sido reformado. Indicó que era una norma citada para fundamentar el aseguramiento, lo que hacía más que evidente la falta de fundamentación y motivación del fallo, razón por la que se amparó a Lozoya para que sea repuesto el procedimiento. "Se propone conceder el amparo al advertirse violación al artículo 16 de la Constitución por falta de fundamentación y motivación, por varias circunstancias en que incurrió la autoridad responsable porque asegura un inmueble, dice asegurar también el menaje y luego cuando levanta el acta de aseguramiento refiere que asegura el inmueble, pero no asegura el menaje y pone cintillos de aseguramiento en las puertas, tanto del interior como del exterior del inmueble para asegurar y terminar diciendo que exclusivamente asegura el bien inmueble.

"Esa incongruencia es una de las razones, porque consideramos que la autoridad responsable debe emitir uno igual, pero ocupándose nada más del aseguramiento del inmueble y no haciendo manifestación de sobre lo que es menaje, porque lo dejó excluido. Ya eso queda en libertad de realizar la actuación que considere", señaló Medécigo en su proyecto de sentencia aprobado.

El fallo ahora deja a la FGR en posibilidad de dictar un nuevo aseguramiento, sin mediación de un juez, y subsanando su imprecisión sobre el menaje. Intercambio La casa de Lozoya fue asegurada en la investigación del caso Agronitrogenados, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, que derivó en la primera orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero. Según la FGR, Lozoya adquirió en 2012 el inmueble con dinero de presuntos sobornos de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de que instruyera como director de Pemex la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados en Veracruz por 273 millones de dólares.

La empresa de Alonso Ancira le pagó 3.5 millones de dólares a Lozoya en 2012, dinero que ambas partes han dicho que son los pagos de honorarios por servicios de consultoría. La imputación señala que el ex funcionario usó 38 millones de pesos de esa suma para pagar su casa.