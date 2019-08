Facebook invierte otros 125 mdd en firma india

Nueva York, Estados Unidos.

Facebook Inc participó en una ronda de financiamiento de 125 millones de dólares para una startup india que tiene como objetivo llevar más comercio a redes sociales tales como, bueno, la propia red social.

Meesho, con sede en Bangalore, es lo que se conoce en el sector tecnológico como una startup de comercio social, que permite a los usuarios entrar en contacto por internet y luego vender a través de redes como Facebook y sus servicios como WhatsApp e Instagram.



La ronda de financiamiento estuvo dirigida por Naspers Ltd y también incluía a Sequoia, Shunwei Capital, Venture Highway y Arun Sarin, el ex responsable ejecutivo de Vodafone Group Plc.



Meesho es parte de un grupo de nuevas empresas de comercio electrónico que están tratando de aprovechar los contactos en redes sociales para facilitar ventas.



La startup tiene una red de más de 2 millones de "vendedores sociales" en 700 ciudades de la India, centrándose en categorías como indumentaria, bienestar y electrónica.



"Nuestros vendedores sociales son pequeños minoristas, mujeres, estudiantes y ciudadanos jubilados, y el 70 por ciento son amas de casa que han encontrado libertad financiera y una identidad comercial sin tener que salir de sus hogares", dijo Vidit Aatrey, cofundador y corresponsable de Meesho.



India se ha convertido en un mercado cada vez más competitivo para el comercio electrónico, el último país importante sin reclamar después de que Amazon.com Inc se hiciera con el dominio en Estados Unidos y Alibaba Group Holding Ltd de China.



Amazon está invirtiendo miles de millones para hacerse con una cuota del mercado indio, mientras que Walmart Inc pagó 16 mil millones de dólares para hacerse con el control del líder local Flipkart Online Service Pvt.



Naspers tiene un historial de respaldar nuevas empresas en China e India... y de cosechar grandes beneficios. La compañía invirtió en el gigante de juegos de China Tencent Holdings Ltd y en Flipkart de India, antes de la compra de Walmart.



También dirigió una ronda de financiamiento de mil millones de dólares en Swiggy, la compañía de alimentos por internet con sede en Bangalore en diciembre.



Las acciones de Naspers han ganado un 23 por ciento este año, valorando la compañía en alrededor de 98 mil millones de dólares.