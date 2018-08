Facebook detecta operación electoral en EU

Washington DC, Estados Unidos.

En una serie de reuniones informativas en el Capitolio esta semana, la compañía le dijo a los legisladores que detectó la campaña de influencia en Facebook e Instagram como parte de sus investigaciones sobre interferencia electoral.



No ha podido vincular las cuentas a Rusia, cuya Agencia de Investigación de Internet estuvo en el centro de una acusación formal a principios de este año por interferir en las elecciones de 2016, pero funcionarios de la compañía le dijeron al Capitolio que Rusia estaba posiblemente involucrada, según dos de los empleados.



"Todavía estamos en las primeras etapas de nuestra investigación y no tenemos todos los datos, incluido quién puede estar detrás de esto", dijo la compañía en un comunicado.



"Pero estamos compartiendo lo que sabemos hoy dada la conexión entre estos malos actores y las protestas que se planean en Washington la próxima semana".



En su declaración, Facebook dijo que descubrió ocho páginas, 17 perfiles y siete cuentas de Instagram, hace dos semanas. La compañía ha estado trabajando con el FBI para investigar la actividad.



Al igual que la campaña de interferencia rusa en 2016, la campaña detectada recientemente lidió con problemas sociales divisivos.

Facebook descubrió una actividad coordinada en torno a temas como la secuela del letal mitin supremacista blanco "Unite the Right" en Charlottesville.



Específicamente, una página llamada "Resisters", que interactuó con una cuenta de la Agencia de Investigación de Internet en 2017, creó un evento llamado "No Unite the Right 2 - DC" para servir como una contraprotesta a la reunión nacionalista blanca, programada para llevarse a cabo en Washington en agosto. Facebook dijo que deshabilitó el evento.



También se detectó actividad coordinada alrededor de #AbolishICE, una campaña de izquierda en las redes sociales que busca poner fin a la agencia de Inmigración y Aduanas, de acuerdo con dos personas informadas sobre los hallazgos. Eso hizo eco de los esfuerzos en 2016 para fomentar la división en torno al movimiento Black Lives Matter.



Después de ser sorprendido por los esfuerzos de la Agencia de Investigación de Internet para usar las redes sociales para sembrar la división antes de las elecciones presidenciales de 2016, Facebook está tratando de evitar un desastre repetido en 2018.



La compañía ha expandido su equipo de seguridad, contratando expertos en contraterrorismo y reclutando trabajadores con autorizaciones de seguridad del Gobierno.



También ha intentado dificultar que las campañas de influencia al estilo ruso usen anuncios encubiertos de Facebook para influir en la opinión pública, al exigir a los anunciantes políticos en los Estados Unidos que se registren en una dirección de correo nacional y hacer visibles todos los anuncios políticos en una base de datos pública.



En una conferencia telefónica con reporteros a principios de este mes, Nathaniel Gleicher, director de política de seguridad cibernética de Facebook, se negó a responder directamente varias preguntas sobre si la compañía había detectado más campañas de información rusas.



"Sabemos que los rusos y otros actores malos continuarán tratando de abusar de nuestra plataforma, antes de las elecciones intermedias", dijo Gleicher.



"Estamos continuamente buscando ese tipo de actividad, y cuando encontremos cosas, que creemos que son inevitables, notificaremos a la Policía y al público en general".



Funcionarios estadounidenses han estado advirtiendo durante meses que los esfuerzos de Rusia para socavar la democracia estadounidense siguen activos y representan una amenaza para las elecciones de este año.



Si de hecho es rusa, la actividad proporcionaría evidencia de que el tipo de operaciones cibernéticas utilizadas durante la campaña de 2016 todavía se utilizan.



"Creemos que es inevitable que encontremos evidencia, y encontraremos otros actores, ya sean de Rusia, de otros países, o actores nacionales que buscan continuar abusando de la plataforma", dijo Gleicher.