Extranjeros, se identifican o no viajan en transportes

Río Bravo, Tam,- Todo extranjero que pretenda viajar por esta región fronteriza al igual que en el resto del País por autobús, deberá presentar documentación en regla como el permiso del Instituto Nacional de Migración (INM), de lo contrario se les niega el servicio.

Sobre el particular fue abordado por reporteros Armando González Sánchez responsable de una línea de autobuses foráneos en la localidad, quien dijo que se tienen indicaciones precisas de negarle el boleto a todo aquel extranjero que no presente permiso expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

"Tenemos indicaciones expresas de no vender boleto de viajero a quienes no se identifique con documento oficial como el pasaporte o bien la Credencial de Elector, pero en cuanto hace a los extranjeros sino traen consigo y nos presentan el permiso de migración no se les puede brindar el servicio".

Afortunadamente no se ha presentado casos que puedan llegar esos extremos, aunque sí hay gente que se molesta pero ya es un requisito necesario el que todo viajero se identifique Nacional o extranjero.