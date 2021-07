Extiende EU hasta agosto prohibición de viajes

Ciudad de México.- A pesar de las gestiones de la Cancillería mexicana para reabrir la frontera con Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) extendió ayer la prohibición de los cruces fronterizos terrestres para viajes no esenciales hasta el próximo 21 de agosto.

La medida se encuentra en vigor desde el principio de la pandemia de covid-19, y prohíbe el cruce terrestre a personas no estadunidenses o no residentes que no tengan una razón esencial para viajar a Estados Unidos por vía terrestre.