Expulsan a argentino del Mundial por broma sexista

Un aficionado argentino, que se aprovechó de una joven rusa con una broma sexista que fue difundida en redes sociales, fue expulsado este jueves del Mundial de Rusia 2018 luego que el incidente provocara una queja diplomática por parte del país anfitrión.

En el video, el fanático le pide a la mujer que repita en español las palabras que él le indica y que ella sin entender el idioma repite con dificultad. "Hola argentinos, vengan aquí. Quiero...(término soez que refiere a practicar sexo oral)".



El director nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos de Argentina, Guillermo Madero, confirmó a The Associated Press que el hincha identificado como Néstor Fernando Penovi "no podrá ingresar a los estadios del campeonato y se quedará sin poder ver los partidos del Mundial".



Madero se encuentra en Rusia durante el Mundial.



La medida se tomó luego que el propio funcionario argentino elevara un pedido formal al Centro Internacional de Cooperación Policial (ICCP), que reúne a fuerzas de seguridad de los países participantes en el torneo para el control de sus hinchadas, para que los organizadores le retiraran a Penovi su pasaporte del hincha o FAN ID.



Luego que el video se viralizó, la embajada de Rusia en Argentina comentó a través de Twitter que "se encuentra profundamente indignada por el disparate obsceno y ofensivo cometido en la Federación de Rusia por uno de los turistas extranjeros supuestamente proveniente de la República Argentina. Esperemos que a esta persona no le falte el coraje para presentar sus debidas disculpas públicamente".



Este episodio no fue aislado. Varios hinchas provenientes de América Latina se han visto involucrados en comportamientos sexistas repudiables. En un video, brasileños aparecen rodeando a una mujer y la animan a cantar junto a ellos en portugués palabras ofensivas para la anatomía femenina.



Lo mismo hicieron hinchas colombianos con una japonesa mientras un grupo de México levantó a una mujer por el aire y también la instaban a repetir frases impropias.



Argentina es un país que en los últimos años se ha puesto a la vanguardia del movimiento feminista en la región con multitudinarias protestas contra la violencia machista.



"Este tipo de conductas no son las que nos representan ni queremos como ejemplo para la sociedad argentina y menos para los turistas que nos representan en el mundo", sostuvo Madero el jueves.