Explotan hackers la marca "Instagram"

Ante los recientes ataques a los usuarios de Instagram, donde las víctimas perdieron acceso a sus cuentas luego de que los hackers cambiaran su nombre de usuario, foto de perfil, correo y número telefónico, la firma de seguridad Kaspersky Lab destacó que la marca Instagram se ha vuelto un vehículo exitoso para el robo de información.

En lo que va del año, los productos de la empresa han evitado aproximadamente 68 mil intentos de visitar páginas de phishing utilizando la imagen de la red social de fotografía, fenómeno que aumentó en las últimas semanas de julio de 150 a 600 ataques al día.



De acuerdo con Kaspersky Lab, son los mismos usuarios la vulnerabilidad que buscan los hackers, pues al ingresar a supuestos sitios de Instagram y aplicaciones no certificadas, estos han entregado sus credenciales sin darse cuenta.



"Debido a su popularidad, Instagram siempre ha atraído una gran cantidad de fraudes: el número de personas que usan la plataforma es ahora de más de mil millones. Una vez que un delincuente ha hackeado la cuenta de un usuario, puede acceder a sus datos personales y su correspondencia. El perfil del usuario se puede convertir en una fuente de contenido malicioso, phishing y spam", destacó Nadezhda Demidova, investigadora de seguridad de Kaspersky Lab.





¡Cuida tu cuenta!

Sigue los consejos de Kaspersky Lab.

- No hagas clic en enlaces sospechosos.

- Verifica la dirección de la página donde planeas ingresar información personal.

- Usa solo la aplicación oficial de la red social, instalada desde una fuente confiable.

- No compartas información de inicio de sesión de la cuenta con aplicaciones de terceros.