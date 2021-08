Explota almacén de huachicoleros

En un primer momento no estaba claro qué había provocado la explosión, registrada cerca de la frontera con Siria . El contrabando de combustible llevaba meses en marcha.

La Cruz Roja Libanesa dijo que un camión cisterna había explotado y que su personal había recuperado 20 cadáveres del lugar en el poblado fronterizo de Tleil. La agencia dijo haber evacuado a 79 personas con lesiones o quemaduras por la explosión.

Horas más tarde, miembros de Cruz Roja seguían buscando víctimas en la zona mientras soldados libaneses acordonaban el lugar.

La explosión se produjo después de que el Ejército confiscara un almacén en Tleil donde se almacenaban 60.000 litros de gasolina y diera orden de distribuir el combustible a los residentes de la zona, según un funcionario del Ejército libanés. Los residentes se habían reunido para recibir el escaso recurso, disponible sólo en el mercado negro a precios desorbitados, y en ocasiones ni siquiera eso.

No estaba claro qué había producido la detonación, dijo el funcionario a The Associated Press. Habló bajo condición de anonimato, en línea con las normas internas.

Ante el hospital Salam en la ciudad norteña de Tripoli, una mujer se derrumbó tras saber que su hijo había muerto por sus heridas.

"Oh, Dios mío. Tiene hijos pequeños", dijo la mujer mientras lloraba "¿Por qué me has abandonado, Ahmad?".

Un joven que estaba cerca exclamó: "Iremos a vuestras casas y os quemaremos allí", dijo en referencia a los líderes políticos de Líbano, a los que se atribuyen décadas de corrupción y mala gestión que han llevado el país a la bancarrota.