Expertos detallan la nueva mutación doble del SARS-CoV-2

Desde principios de marzo, el Instituto Indio de Ciencia (IISc) presentó un estudio en el cual aseguraban haber identificado múltiples mutaciones del nuevo coronavirus. Los resultados, publicados en "Journal of Proteome Research", sugerían que el nuevo coronavirus estaba mutando más rápido que antes, luego de analizar muestras nasales de personas enfermas por el virus, detectando 27 mutaciones en los genomas observados.

De acuerdo con Utpal Tatu, profesor del Departamento de Bioquímica del IISc, los genomas identificados tenían múltiples orígenes, lo que llamó la atención de los investigadores involucrados en el estudio, ya que la evidencia científica, previamente observada, demostraba que las variantes se originaban de una única variante ancestral.

En este contexto, autoridades sanitarias de la región declararon ayer la presencia de un nuevo linaje, el cual se creó a partir de las mutaciones E484Q y L452R, detectadas por vez primera en el estado indio de Maharashtra y en California, Estados Unidos (EU), respectivamente. Este linaje se observó desde el mes de diciembre, en algunos pocos pacientes, pero progresivamente aumentaron los casos producidos por esta.

"Tales mutaciones (dobles) confieren un escape inmunológico y una mayor infectividad", expresó el Ministerio de Salud en un comunicado. Sin embargo, aseguró que no tienen pruebas suficientes para relacionar la presencia de esta variante con el aumento de casos en el país.

"Aunque se han encontrado VOC [variantes preocupantes] y una nueva variante doble mutante en India, no se han detectado en cantidades suficientes para establecer una relación directa o explicar el rápido aumento de casos en algunos estados".

La combinación de ambas variantes fue identificada a través de un estudio del Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG). Los expertos observaron de la secuenciación genómica a través del mapeo del código genético del SARS-CoV-2, ya que este funciona como un manual de instrucciones que alberga la información evolutiva del virus.

Para entender mejor el fenómeno, el virólogo Shahid Jameel, de la Universidad de Ashoka, explicó que "una doble mutación en áreas clave de la proteína del pico del virus puede aumentar estos riesgos y permitir que el virus escape del sistema inmunológico", ya que esta parte del virus se encarga de ingresar a las células humanas y transmitir la enfermedad de una persona a otra.

De acuerdo con los expertos, las mutaciones en el gen de la espiga (S) proveen al virus de una capacidad de mejorar su transmisibilidad e infectar a las personas, así como también pueden escapar de los anticuerpos neutralizantes. "Esto significa que si el virus muta de la 'manera correcta', puede volver a infectar a alguien que ya se haya recuperado del Covid-19", advirtió el también director de la Escuela de Biociencias Trivedi.

Pese a la probabilidad de reinfección, los científicos reconocieron que esos episodios infectivos se caracterizarían por sintomatología leve, en comparación con las manifestaciones experimentadas en la primera enfermedad. Esto puede suceder tanto en casos previos del Covid-19, como en personas vacunadas.

"Pero si el virus puede usar la reinfección para propagarse, entonces estaría ´penetrando´ en la inmunidad colectiva", advirtió Jeremy Kamil, virólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana.

Esto quiere decir que, la inmunidad obtenida a lo largo de la pandemia, por la propagación masiva de la enfermedad y las recientes jornadas de vacunación mundial estarían en riesgo. Además, el especialista expuso que probablemente la nueva variante doble de la India no sea más mortal o mayormente transmisible, pero se necesitan más datos para asegurarlo.

"Necesitamos monitorear constantemente y asegurarnos de que ninguna de las variantes de preocupación (VOC) se esté extendiendo en la población. El hecho de que no esté sucediendo ahora no significa que no sucederá en el futuro. Y tenemos que asegurarnos de que obtengamos la evidencia lo suficientemente temprano", declaró Jameel, por lo que exhortó a las autoridades de su país a intensificar el estudio de secuenciación del genoma del virus.