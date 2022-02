Éxodo masivo

Algunos tuvieron éxito, pero otros no lo lograron.

Shabia Mantoo, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), estimó que 100 mil personas han escapado de sus hogares en el país y que miles han dejado Ucrania para buscar refugio en el extranjero.

"Pensamos que cerca de 100 mil personas huyeron ya de sus hogares y podrían haberse desplazado en el interior del país y que varios miles cruzaron las fronteras internacionales", declaró la vocera.

Residentes cruzaron el río Dniéper a través de Kiev en vehículos, con el fin de escapar.

Autobuses y autos repletos de familiares, mascotas y pertenencias personales quedaron atascados por kilómetros.

Anna, residente de Chernígov, estaba atrapada en el tráfico con su esposo y sus tres hijos, dos en otro automóvil.

Chernígov se encuentra en el camino del avance de las fuerzas rusas y está en la ruta de la única carretera que baja desde la frontera a Kiev.

"Pensé, si me muevo al oeste, esto no me afectará ni hoy ni mañana", indicó mientras se secaba las lágrimas.

"Lo siento, temo por mis hijos".

En Kramatorsk, las familias están abordando trenes de evacuación en dirección oeste. Estos no son trenes programados regularmente, sino que operan específicamente bajo estas circunstancias para sacar a las personas.

En Mariúpol, residentes esperaban en las paradas de autobús, aparentemente de camino al trabajo, mientras que otros se apresuraron a salir de la ciudad que está a sólo unos 15 kilómetros de la línea del frente con la República Popular de Donetsk, una de las dos áreas controladas por los separatistas, reconocidas por el Presidente ruso, Vladimir Putin, como independientes esta semana en un preludio de la invasión a Ucrania.

En un supermercado, la jubilada Anna Efimova estaba preocupada por su madre, quien dijo que estaba ocupada llenando su sótano con suministros.

"No hay a dónde correr, ¿dónde podemos ir?", señaló.

A medida que avanzaba el día, la alarma se elevó en Ucrania. La gente abarrotó las tiendas de comestibles.

En Járkov, residentes preocupados inspeccionaron fragmentos de material militar esparcidos por un parque infantil.

El Alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, pidió a los casi 3 millones de habitantes de la ciudad que permanezcan en sus casas a menos que trabajen en sectores críticos y recomendó a todos que preparen bolsas con artículos de primera necesidad, como medicamentos y documentos.

Las mejores amigas Euhenia Lysenko y Anna Dudka reconocieron que estaban sorprendidas de que Rusia hubiera lanzado una "invasión a gran escala" y que la capital hubiera sido atacada.

"Por la mañana, había pánico total. Histeria. Lágrimas.

Temor por tus familiares, por tus seres queridos. Y no estaba claro qué hacer, dónde correr o cómo comportarse", manifestó Dudka.

Durante semanas, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, trató de moderar las expectativas de agresión por parte de Rusia, incluso cuando las advertencias de Estados Unidos se volvieron más urgentes.

Zelensky argumentó que el pánico conduciría a la desestabilización social que podría ser una ventaja táctica para Rusia tanto como las 190 mil tropas estimadas que se habían concentrado en las fronteras de Ucrania.

Ayer, cuando el Presidente impuso la ley marcial, los ucranianos se dieron cuenta de que todo cambió.

"Siento pánico, miedo y emoción. No sé a quién debería pedir ayuda", comentó Elizaveta Melnik, residente de Kiev.

"No creíamos que llegaría esta situación".