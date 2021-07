Exnovia lo acusa de abuso

"Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme", dijo la modelo entre lágrimas.

Además, señalando las heridas en su cuello le reclama:

"Este golpe me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado". A través de sus redes sociales la modelo ya había dejado imágenes con las que dejaba claro que o interpuso una denuncia, pero ahora fueron revelados los videos en el programa Sale el sol.