Exigirán certificado Covid

AEG Presents comunicó que será a partir del 1 de octubre para darle tiempo a las personas de que se vacunen.

La empresa es propietario o socio de lugares y festivales icónicos como: Coachella Music & Arts Festival, The New Orleans Jazz & Heritage Festival, Firefly Music Festival, The Roxy, entre otros.

"Hace apenas unas semanas, éramos optimistas sobre hacia dónde se dirigían nuestro negocio y nuestro país. La variante Delta, combinada con la vacilación de las vacunas, nos está empujando en la dirección equivocada nuevamente. Sabemos que algunas personas pueden ver esto como un paso dramático, pero es el correcto.

"También somos conscientes de que podría haber un retroceso inicial, pero tengo la confianza y la esperanza de que, al final del día, estaremos en el lado correcto de la historia y haremos lo mejor para los artistas, los fanáticos y los trabajadores de eventos en vivo", dijo Jay Marciano, director de operaciones de AEG.

Hace algunos días la empresa Live Nation, también organizadora de eventos, informó que ellos pedirán dicho comprobante a todos sus empleados; sin embargo, respecto al público, le deja la carta abierta a los artistas.

"Creemos que este es un gran modelo y ya lo hemos implementado con éxito en muchos espectáculos importantes, incluido Lollapalooza. Sabemos que la gente está ansiosa por volver a los eventos en vivo y esperamos que estas medidas alienten a más personas a vacunarse", dijo Michael Rapino, CEO de Live Nation, a Variety.

Respecto a Lollapalooza, aunque se rumoró que hubo un contagio masivo entre los asistentes, la comisionada de salud de Chicago, la doctora Allison Arwady afirmó que no hay evidencia de dicha propagación y que el 90 por ciento de los asistentes estaba vacunado.