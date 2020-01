Exigen vigilar acceso a mariguana

Cd. de México.

REFORMA publicó ayer que el Senado se alista para la revisión de este tema, a partir del arranque del próximo periodo de sesiones el 1 de febrero. Carlos Mendoza, consultor en temas de seguridad, aplaudió la apertura de la discusión, sin embargo, destacó algunos pendientes. "El debate no sólo se limita a abrir la discusión, hay muchas otras cosas que tienen que emprenderse: sin duda la consolidación de las instituciones de salud, la atención preventiva y de primer contacto debe fortalecerse", estimó. Zara Snapp, consultora en política de drogas, destacó que la participación social es importante, por lo que convocó a los interesados a la movilización prevista para el 4 de febrero. "Todavía falta asegurar los derechos de las personas usuarias y la participación del sector social", consideró. Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, indicó que es importante considerar los derechos de las personas en el acceso a la mariguana. "La estrategia no es prohibirlo, la estrategia es tener políticas educativas y de salud que enfrenten el fenómeno y que estén atentos de las consecuencias", consideró Rivas. Llaman a concretar propuesta regulatoria Juan Francisco Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia, urgió a que el predictamen sobre la mariguana avance en el Congreso y no se quede en mero ruido.

La fase regulatoria en materia de política de drogas, dijo, ha sido largamente esperada. "Me gustaría ver que efectivamente no sea solamente ruido y que haya la decisión y la voluntad política de avanzar; para como está el país requerimos ya no más dichos sino más hechos, no más improvisaciones, sino nuevas formas de atacar los problemas que nos están rebasando. "Ojalá que efectivamente este sea el primer paso en la dirección correcta (porque) es clarísimo que el país enfrenta retos formidables en los cuales ya el discurso político por sí solo no sirve de nada si no va acompañado de acciones que permitan atajar de lleno las verdaderas causas de los problemas", señaló. Tras subrayar la importancia de desmitificar el consumo de la cannabis, Torres Landa advirtió que si no se establece adecuadamente la forma en que los usuarios se podrán allegar de sus dosis personales, el origen de estas se mantendrá en la clandestinidad. "Con lo cual no atacamos justamente el problema que representa el comercio ilícito y por lo tanto el monopolio que hasta la fecha ha mantenido la delincuencia organizada de este tipo de suministros, esto es lo que se requiere modificar de tajo.

"Lo que serviría es justamente el que ya no habría extorsiones por parte de policías, que por una dosis muy pequeña podrían procesar penalmente a una persona, eso evitaría este tema; también lo que habría es un efecto de excarcelación de personas procesadas con base en esas dosis mínimas", indicó.