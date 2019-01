Exigen frenar castigo legal a los migrantes

"Él necesita ver las necesidades no sólo de sus ciudadanos, si no las de todos nosotros, de todos los que llegan a nuestro país, de quienes dejan a sus familias en su lugar de origen huyendo de muy malas condiciones". Héctor Silva, Senda de Vida.

"No estamos de acuerdo en que califique a la migración como un grupo de delincuentes". Fortino López Balcázar, defensor de Derechos Humanos.

"No es justo, nadie elige cómo ni dónde nacer, no deberían existir fronteras para la vida del hombre". Luis, migrante.

viviana.cervantes@elmanana.com

Con pancartas donde se leían las frases "Sí a la visa universal", "No somos delincuentes", "No al muro" o "Trump es Hítler", defensores de derechos humanos realizaron ayer en la Cruz del Migrante una manifestación de rechazo ante las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Exigieron libre tránsito, eliminación de castigos jurídicos a quienes sean ilegales y el fomento a la no discriminación.

Héctor Silva, encargado del albergue Senda de Vida encabezó las peticiones.

"Él necesita ver las necesidades no sólo de sus ciudadanos, si no las de todos nosotros, de todos los que llegan a nuestro país, de quienes dejan a sus familias en su lugar de origen huyendo de muy malas condiciones, cuando quieren llegar a su país sólo quieren trabajo, tener mejor vida, no van a delinquir".

Afirmó que durante los últimos años se ha registrado un aumento en los casos de violencia física y psicológica que sufren los migrantes derivado de las políticas racistas ó de odio.

Su postura fue compartida por Fortino López Balcázar, presidente de la Asociación Derechos Humanos Internacional quien rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense de una situación de inseguridad provocada por extranjeros.

"Es un retroceso, es una política retrógrada, no estamos de acuerdo en que califique a la migración como un grupo de delincuentes, sabemos que durante los últimos meses llegaron más personas por Tijuana para cruzar a Estados Unidos pero esto no fomento la delincuencia en su país".

A la manifestación que se realizó momentos antes de que Trump llegará al Valle de Texas como parte de una gira de trabajo, también acudieron migrantes que reciben albergue en Reynosa.

En sus mensajes compararon las ideas y acciones del mandatario extranjero con las de Hítler.

"Está haciendo lo mismo rechazarnos porque no somos de donde es él, no es justo, nadie elige cómo ni dónde nacer, no deberían existir fronteras para la vida del hombre". mencionó Luis, de origen centroamericano.