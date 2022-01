Exigen atención familiares de personas desaparecidas

"Dentro de los temas principales que el mismo presidente municipal hizo público es la atención a las víctimas, eso significa que nosotros hicimos la propuesta desde campaña de que tenía que abrirse una oficina de atención a víctimas... como parte de un mecanismo que pudiera darle atención a las propias víctimas, y hasta el momento no hemos visto nada, pero confiamos de que sí sea en este corto tiempo", comentó el vocero del Colectivo, Guillermo Gutiérrez Riestra.

Los familiares de las víctimas son los que más conocen de los casos, los que más padecen por esta cuestión, por eso no queremos que no nos vengan a poner a gente prepotente que no conozca del caso, que les falte sensibilidad* Guillermo Gutiérrez Riestra, Vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Familiares

Dicha agrupación se encuentra integrada por 150 familias quienes cuentan con algún familiar en calidad de desaparecido en Victoria y municipios de la zona centro del estado, la ventanilla estaría integrada por los propios integrantes de los colectivos para atender peticiones como condonaciones o descuentos en recibos de agua potable, Predial, así como para gestionar becas, medicamentos y despensas alimenticias.

"Los familiares de las víctimas son los que más conocen de los casos, los que más padecen por esta cuestión, por eso no queremos que no nos vengan a poner a gente prepotente que no conozca del caso, que les falte sensibilidad", señaló.