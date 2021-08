Exigen a candidatos ‘guantes limpios’

Cd. Victoria, Tam.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta capital, Eduardo Salman Orozco, hizo un llamado a todos los actores políticos para que lleven a cabo campañas de calidad y con propuestas, libres de ataques personales y descalificaciones entre los candidatos, esto a unas semanas de el foro político entre aspirantes a diputados federales, diputados locales y alcaldes.

“En el tema político electoral esperamos que las campañas se puedan llevar invitarlos a todos los candidatos a ejercer campañas de propuestas, campañas de propuestas viables y que puedan cumplir, no campañas en donde nos llenemos de guerra sucia, eso no construye, no ayuda en nada a la ciudad”, los foros políticos son una actividad que tradicionalmente lleva a cabo la cámara local de comercio con los diferentes aspirantes a cargos públicos por elección popular, en donde además de escuchar las propuestas de los candidatos, se les presentan las necesidades del sector.